В Ростовской области к административной ответственности привлекли директора детского сада. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области прокуратура провела проверку в одном из детских садов Большеорловского сельского поселения. В ходе нее выяснилось, что учреждение нарушило права маломобильных местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что при входе в детский сад не было ни пандуса, ни кнопки вызова работника. Это мешало свободному доступу маломобильных групп населения в учреждение.

Прокуратура внесла представление. Как только оно было рассмотрено, виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, а все нарушения были устранены в кратчайшие сроки.

- По постановлению прокурора заведующая детского сада привлечена судом к административной ответственности. Наложен административный штраф, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку после стрельбы в районном суде Ростова.

Один из арестантов ранил двух человек и пытался сбежать.