В Ростове пешеход распылил перцовый баллончик в лицо водителю

Инцидент произошел во дворах на Северном Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону пешеход распылил перцовый баллончик водителю, который припарковал свое авто прямо на тротуаре. Детали случившегося в одном из городских пабликов описал сам участник конфликта.

- Шел через дворы на Северном в районе Капустина. Во дворе оказалось просто невозможно пройти, потому что были припаркованы машины. Это явное нарушение снял на камеру, тогда меня догнал молодой человек 28-30 лет крепкого телосложения. Он агрессивно начал спрашивать, зачем я фотографировал его машину, - рассказал автор поста.

После этого, по словам ростовчанина, ссора вышла на новый уровень - сначала водитель якобы перешел на оскорбления, а потом применил физическую силу - пытался схватить оппонента за куртку. В этот момент владелец машины «получил струю перцового газа». Это быстро «успокоило» недовольного мужчину.

- Я за рулем с 1999 года, езжу на VW Bora. Если человек готов признать свою вину и исправить ошибку, то это не проблема. Но в этом случае человек отлично понимал, что совершил нарушение ПДД и все равно высказывал оскорбления, - добавил ростовчанин.

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