Почти 200 млн рублей потребовали с «Ростовводоканала» за загрязнение реки Дон

Предприятие уличили в сбросе сточных вод с превышением загрязняющих веществ Фото: Аца КОШТЭ

Почти 200 млн рублей потребовали с «Ростовводоканала» за негативное воздействие на состояние реки Дон. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

По данным ведомства, в 2021 году предприятие несколько раз уличали в сбросе сточных вод с превышением загрязняющих веществ. После этого для организации разработали план по снижению вредных примесей, но поставленные условия так не были выполнены. Тогда «Ростовводоканалу» пересчитали сумму штрафа за нарушения, и теперь она составляет 193,5 млн рублей.

Добавим, в 2022 году АО «Ростовводоканал» уже был оштрафован почти на 500 тысяч за неисполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений.

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