В центре Ростова из-за подозрительной сумки был оцеплен офис банка

Проверка не потребовала много времени Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 11 октября, в донской столице на улице Большой Садовой из-за бесхозного пакета эвакуировали отделение одного из банков. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе финансовой организации.

- В отделении нашли бесхозный пакет. Сотрудники незамедлительно вызвали правоохранительные органы, была проведена эвакуация. По итогам проверки ничего подозрительного обнаружено не было, отделение продолжило свою работу в 13 часов, - прокомментировали в пресс-службе.

Как удалось узнать, проверка не заняла много времени, после этого люди снова смогли зайти в здание и получить необходимые услуги. Офис банка работает в штатном режиме.

UPD: в пресс-службе управления МВД России по региону добавили, что на место выезжали правоохранители, в том числе кинологи. Ничего опасного обнаружено не было, в пакете находились тапочки.

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