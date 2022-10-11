Синоптики рассказали, сколько дней в Ростове будет идти дождь

Дождь в Ростове льет второй день. Фото: Ольга ГОПАЛО

Сколько еще дней в Ростове будет идти дождь - на этот популярный вопрос жителей донской столицы отвечают синоптики Ростовского гидрометцентра в своем прогнозе.

Так, во вторник, 11 октября, весь день, по крайней мере до вечера, будет идти умеренный дождь. Ветер юго-западный с переходом на западный и северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду и порывами до 15 — 18. Днем температура воздуха будет не выше 12 градусов тепла.

В ночь на среду, 12 октября, ожидается небольшой дождь, а уже днем — без существенных осадков. Днем потеплеет до +15 — 17 градусов.

Схожая картина будет наблюдаться и в Ростовской области.

Напомним, вечером в понедельник, 10 октября, на донскую столицу обрушился мощный ливень. Так, читатели «КП — Ростов-на-Дону» передавали кадры пробок по всему городу. Например, на проспекте Михаила Нагибина, машины стояли в воде, а пешеходы переходили вброд потоки воды на проезжей части.

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