В Ростове отопительный сезон стартует с 17 октября

На подключение всех потребителей к теплу теплоснабжающим организациям будет дано две недели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный период в Ростове-на-Дону начнется 17 октября. Такое постановление в ближайшее время подпишет глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- С указанной даты начнется подключение как дошкольных, школьных, медицинских учреждений, других объектов социальной сферы, так и жилищного фонда, - пояснил градоначальник.

По словам главы ростовской администрации, к источникам теплоснабжения нужно будет подключить 4 743 жилых дома с центральным отоплением и 461 объект социальной сферы. Две недели будет дано теплоснабжающим и жилищным организациям после старта отопительного сезона на подключение всех потребителей к теплу, устранение возможных дефектов и регулировку режимов централизованного теплоснабжения.

При этом собственники квартир в многоквартирных домах могут самостоятельно принять решение о переносе сроков пуска тепла на общем собрании. Все будет зависеть от погоды, которая характеризуется «температурными качелями». О своем решении нужно лишь проинформировать ресурсоснабжающую организацию, предоставляющую услугу. А те строения, в которых владельцы помещений не установили дату начала отопительного периода, будут подключаться по графикам в соответствии с заявками жилищных организаций.

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