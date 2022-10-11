Жительница Таганрога дала позвонить незнакомцу и лишилась телефона. Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В Таганроге 34-летнего местного жителя заподозрили в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась 43-летняя женщина и сообщила, что на улице к ней подошел незнакомец и сказал, что потерял свой телефон, а ему срочно нужно позвонить родным. Доверчивая женщина тут же достала свой мобильник, чтобы злоумышленник смог сделать звонок. Мужчина якобы в ходе разговора зашел за угол дома, а затем и вовсе скрылся из виду. Когда женщина решила попросить гаджет обратно, мужчины уже нигде не было. Стоимость похищенного телефона составляла 50 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось найти злоумышленника вместе с телефоном, который он не успел продать. Гаджет вернули законной владелице.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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