Ростовчанка потеряла телефон в такси, и он попал в руки злоумышленника. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове местного жителя заподозрили в совершении кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В местный отдел полиции обратилась женщина, которая сообщила, что кто-то похитил ее мобильный телефон стоимостью более 100 тысяч рублей. Ростовчанка ехала в такси, и в спешке покидая салон автомобиля, не заметила, что ее мобильник выпал из кармана и остался лежать на сидении.

Позже полицейским удалось выяснить, что после нее в это же такси сел 45-летний мужчина, который оказался не особо порядочным и присвоил находку. Он собирался продать гаджет, а деньги потратить, но сделать этого злоумышленник не успел.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отмечается в сообщении.

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