Несколько улиц Ростова на сутки оставят без воды

Воды не будет на четырех улицах грода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько улиц Ростова-на-Дону на сутки оставят без воды. Ресурс не будут подавать в краны с 9 часов 13 октября до 9 часов 14 октября. Это объявление опубликовали на сайте «Ростовводоканала».

- Воду полностью перекроют в границах: Текучева - Локомотивной - Нансена - Стадионной. Давление будет снижено на Текучева - Стадионной - Нансена - Нагибина, - говорится в сообщении.

Причина ограничений - замена аварийных участков коммуникаций насосной станции.

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