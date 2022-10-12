МВД: информация о «военной мине» в центре Ростова-на-Дону не подтвердилась

Проверку провели сотрудники полиции и представители экстренных служб Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Ростова-на-Дону проверили информацию о «военной мине», лежащей посреди улицы. Бесхозная вещь, которая насторожила жителей города, оказалась безвредной. Об этом сегодня, 12 октября, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

- Утром в полицию поступило сообщение о якобы подозрительном предмете на одной из улиц города. Сотрудники МВД совместно с экстренными службами провели проверку. Выяснилось, что предмет не представлял опасности, - прокомментировали в ведомстве.

Добавим, ранее журналисты «КП - Ростов-на-Дону» от собственного источника узнали, что, скорее всего, речь идет о выброшенной дымовой шашке. Ее нашли на улице Шаумяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские следователи начали проверку гибели женщины под рухнувшим деревом

Эта трагедия произошла в городе Гуково (подробности)