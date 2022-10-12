Донские следователи начали проверку гибели женщины под рухнувшим деревом

Сотрудники Следкома уже выясняют причины и обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Гуково начали проверку после гибели местной жительницы - женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Об этом утром 12 октября сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, эксперты уточняют обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла вчера на пешеходной части улицы Некрасова. Смертельные травмы получила 47-летняя женщина. Ранее стало известно, что ствол дерева убил многодетную мать, которая сего два месяца назад переехала с семьей в Ростовскую область из Луганска.

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