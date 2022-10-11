Пятилетняя девочка пострадала при пожаре в частном доме в Ростовской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из-за неосторожности хозяев вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 11 октября, около половины восьмого вечера в станице Ермаковской Тацинского района. На улице Гунькина вспыхнул частный дом. Очевидцы незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 49 квадратных метров помещения. В результате пожара пострадали три человека - 53-летний мужчина, женщина, возраст которой еще не установлен и пятилетняя девочка. Все они были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи и доставлены в ЦРБ Тацинского района.

- Для тушения пожара привлекались пять человек личного состава и две единицы техники, - говорится в сообщении.

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