Как сейчас живет семья из Ростовской области, потерявшая в пожаре троих детей

По предварительным данным, пожар начался из-за того, что замкнула проводка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В Ростовской области, в Боковском районе, жители одного из хуторов до сих пор не могут прийти в себя после трагедии, которая случилась здесь в конце этого сентября. Тогда, ранним утром, в деревянном доме, обложенном кирпичом, в котором жила многодетная семья, замкнула проводка.

ПОГИБЛИ ВО СНЕ

Флигель вспыхнул словно свечка. Позже чудом выжившие супруги скажут врачам, что все происходило слишком быстро и времени на спасение почти не было. Тот пожар унес три жизни: четырехлетний мальчик и его сестры возрастом два месяца и один год погибли во сне, отравившись угарным газом.

ЧП случилось ранним утром, когда все спали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС

Выжить удалось их родителям, трехлетней сестричке и друзьям семьи, которые приехали в гости на несколько дней. 19-летняя женщина, 25-летний супруг и их малышка получили сильные ожоги. А вот друзья семьи не пострадали.

ОБОЖЖЕНО 40 ПРОЦЕНТОВ ТЕЛА

Супругов и ребенка госпитализировали в районную больницу. По словам источника издания, женщина и девочка пострадали от огня сильнее, чем глава семьи. У них было обожжено почти 40 процентов тела.

Врачи ЦРБ Боковского района приняли решение о том, чтобы отправить тяжелых пациентов в донскую столицу. Мать и ребенок находятся на лечении уже двадцать дней. Как рассказали знакомые семьи, им требуются сложные операции.

На днях женщине сделали пересадку кожи. Речь о том, чтобы выписать ее и дочь из больницы, пока не идет.

УБЕЖАЛ ОТ ВОСПОМИНАНИЙ

А вот глава семьи уже пошел на поправку. Мужчину выписали из местной больницы, и он уехал из района.

Хозяин дома уехал после пожара из родного хутора. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

В хуторе говорят, что не знают, в каком именно городе сейчас находится осиротевший мужчина. Местные жители предположили, что он покинул родные места из-за того, что тут все напоминало ему об утрате.

- Наверное, убежал от воспоминаний. Его можно понять. Потерять своих детей - самое страшное, с чем может столкнуться человек, - сказал житель хутора.

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