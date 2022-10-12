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Общество12 октября 2022 9:22

Парк Ростова украсили 250 роз и новые кормушки для птиц

Благоустройство вместе с властями провели инициативные жители города
Ангелина СКИБА
Некоторые кормушки своими руками сделали юные ростовчане

Некоторые кормушки своими руками сделали юные ростовчане

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на территории парка имени Анатолия Собино высадили более 250 кустов роз, а также установили 50 кормушек, в том числе сделанные детьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Уверен, что неравнодушное отношение жителей нашего города к общественным территориям - залог процветания парков и скверов, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что работы провели в рамках проекта «Цветной мир». Его реализовали инициативные ростовчане-единомышленники и сотрудники дирекции парков города.

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