Парк Ростова украсили 250 роз и новые кормушки для птиц

Некоторые кормушки своими руками сделали юные ростовчане Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на территории парка имени Анатолия Собино высадили более 250 кустов роз, а также установили 50 кормушек, в том числе сделанные детьми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Уверен, что неравнодушное отношение жителей нашего города к общественным территориям - залог процветания парков и скверов, - отметил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что работы провели в рамках проекта «Цветной мир». Его реализовали инициативные ростовчане-единомышленники и сотрудники дирекции парков города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове подрядчик заменит лаванду, которая не прижилась на Большой Садовой

Речь идет о цветах, которые высадили прошлой осенью (подробности)