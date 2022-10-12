Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 9:00

В Ростове подрядчик заменит лаванду, которая не прижилась на Большой Садовой

Речь идет о цветах, которые высадили прошлой осенью
Ангелина СКИБА
Часть саженцев лаванды в Ростове повредили или выкопали вандалы

Часть саженцев лаванды в Ростове повредили или выкопали вандалы

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой подрядчик высадит новую лаванду вместо той, которая не прижилась. Об этом сообщила в VK пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- Эта работа будет выполнена в рамках гарантийных обязательств, - пояснила представитель пресс-службы мэрии.

Напомним, прошлой осенью центр донской столицы украсили более 9 тысяч саженцев лаванды. Эти цветы стали дополнением к живой изгороди из кустарника. Озеленение выполнили со стороны тротуара, в наиболее безопасном месте, но все равно произошел «сверхнормативный отпад».

Как поясняют власти, на состояние лаванды повлияли не только окружающие условия, часть саженцев также повредили или выкопали вандалы.

Добавим, ранее в Ростове местные урбанисты получили разрешение администрации на озеленение улицы Станиславского. Там собираются укоренить около 150 вечнозеленых кустарников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские следователи начали проверку гибели женщины под рухнувшим деревом

Эта трагедия произошла в городе Гуково (подробности)