В Ростове подрядчик заменит лаванду, которая не прижилась на Большой Садовой

Часть саженцев лаванды в Ростове повредили или выкопали вандалы Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой подрядчик высадит новую лаванду вместо той, которая не прижилась. Об этом сообщила в VK пресс-секретарь городской администрации Мария Петрова.

- Эта работа будет выполнена в рамках гарантийных обязательств, - пояснила представитель пресс-службы мэрии.

Напомним, прошлой осенью центр донской столицы украсили более 9 тысяч саженцев лаванды. Эти цветы стали дополнением к живой изгороди из кустарника. Озеленение выполнили со стороны тротуара, в наиболее безопасном месте, но все равно произошел «сверхнормативный отпад».

Как поясняют власти, на состояние лаванды повлияли не только окружающие условия, часть саженцев также повредили или выкопали вандалы.

Добавим, ранее в Ростове местные урбанисты получили разрешение администрации на озеленение улицы Станиславского. Там собираются укоренить около 150 вечнозеленых кустарников.

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