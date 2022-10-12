«Мину» нашли в Ростове на Шаумяна днем 12 октября

Предположительно, на улице нашли дымовую шашку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 октября в Ростове на улице Шаумяна обнаружили «мину». Бесхозный предмет лежал между переулками Халтуринским и Островского. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

Некоторых неопознанная вещь заставила понервничать, другие же сразу решили, что на земле - боеприпас времен Великой Отечественной войны или дымовая шашка. Люди рассказали о находке правоохранителям.

На вызов сразу же прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Подозрительный предмет осмотрели и выяснили, что он совершенно безопасен. Это изданию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе управления МВД России по региону. Однако, в ведомстве не уточнили, что же за предмет оказался в центре внимания жителей донской столицы.

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