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Общество12 октября 2022 12:03

В Ростове-на-Дону пропал 31-летний мужчина

Алексей Землянсков не выходит на связь с родственниками с 1 октября
Лейла МИРИШОВА
Алексей Землянсков вышел из дома 1 октября и не вернулся. Фото: "ЛизаАлерт"

Алексей Землянсков вышел из дома 1 октября и не вернулся. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт».

Алексей Землянсков вышел из дома 1 октября и не вернулся. Обеспокоенные родственники и близкие мужчины обратились в полицию с заявлением. Мужчина ростом — 180 сантиметров, среднего телосложения. У Алексея черные волосы и карие глаза.

В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, того же цвета футболку, синие джинсы, черные кроссовки и бейсболку. С собой у мужчины была черная спортивная сумка.

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