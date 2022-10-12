В Ростове-на-Дону пропал 31-летний мужчина

Алексей Землянсков вышел из дома 1 октября и не вернулся. Фото: "ЛизаАлерт"
В Ростове разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковой группе «ЛизаАлерт».
Алексей Землянсков вышел из дома 1 октября и не вернулся. Обеспокоенные родственники и близкие мужчины обратились в полицию с заявлением. Мужчина ростом — 180 сантиметров, среднего телосложения. У Алексея черные волосы и карие глаза.
В день пропажи мужчина был одет в черную куртку, того же цвета футболку, синие джинсы, черные кроссовки и бейсболку. С собой у мужчины была черная спортивная сумка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области без вести пропал 62-летний мужчина
Анатолий Лобков не выходит на связь с родственниками с 9 октября
АЛЛО!
8-800-54-52 ИЛИ 112