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Общество12 октября 2022 16:22

Донские чиновники попытаются сдать нормы ГТО

Госслужащие пройдут самые разные испытания
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские чиновники попытаются сдать нормы ГТО.

Донские чиновники попытаются сдать нормы ГТО.

Фото: Правительство РО

В Ростове чиновники и депутаты донского Законодательного собрания попытаются сдать нормы ГТО. Сделают они это на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Госслужащим предстоит пройти самые разные разные испытания, которые будут подобраны в соответствии с их возрастом. Участники попробуют подтянуться из виса лежа, отжаться, сделать рывок 16-килограммовой гири. А также в программу входят также наклоны на гимнастической скамье, упражнения на пресс, стрельба и плавание.

- Также в рамках фестиваля состоится эстафета ГТО, в которую включены такие дисциплины, как прыжок в длину с места, бег на 30 м и другие, - отмечается в сообщении.

В каждой команде будет по семь человек. В мероприятии примут участие чиновники в возрасте от 18 до 49 лет.

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