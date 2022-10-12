Донские чиновники попытаются сдать нормы ГТО. Фото: Правительство РО

В Ростове чиновники и депутаты донского Законодательного собрания попытаются сдать нормы ГТО. Сделают они это на фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Госслужащим предстоит пройти самые разные разные испытания, которые будут подобраны в соответствии с их возрастом. Участники попробуют подтянуться из виса лежа, отжаться, сделать рывок 16-килограммовой гири. А также в программу входят также наклоны на гимнастической скамье, упражнения на пресс, стрельба и плавание.

- Также в рамках фестиваля состоится эстафета ГТО, в которую включены такие дисциплины, как прыжок в длину с места, бег на 30 м и другие, - отмечается в сообщении.

В каждой команде будет по семь человек. В мероприятии примут участие чиновники в возрасте от 18 до 49 лет.

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