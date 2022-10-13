Две юные ростовчанки стали участницами проекта «Новые танцы-2»

Девочки из Ростова впервые примут участие в масштабном теле-шоу. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ.

В субботу, 15 октября, две юные представительницы Ростова-на-Дону Алена Зюзина и Соня Василенко станут участницами проекта «Новые танцы-2». Девочки, которым по 9 лет, попытаются покорить сердца зрителей и жюри.

- В кастинге шоу «Новые танцы-2» принимаем участие в первый раз, - рассказали юные ростовчанки. - Информацию об отборе увидели в городском телеграмм-канале и решили попробовать. Мы смотрели предыдущие выпуски шоу и мечтали там поучаствовать и показать себя.

Девочки будут выступать дуэтом. Они мечтают о том, чтобы пройти в финал. Хореографией же Алена и Соня занимаются всю жизнь: с трех лет они ходили в Академию балета Вяхиревых, где помимо балета посещали акробатику и современный танец.

Участие в масштабном телепроекте канала ТНТ для девочек – новый опыт. Вместе с ними волнуются их родные, близкие и, конечно же, учителя.

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