Камыш вместо тополя, рыжий из «Иванушек» и студенты педагогического в массовке: как в Таганроге прошли съемки фильма «Тополиный пух»

Ради неподражаемого Антона Лапенко съемочный процесс пришлось отодвинуть на осень. Фото: предоставлено телеканалом

На прошлой неделе в Таганроге подошли к концу съемки полнометражного фильма «Тополиный пух» от компании Good Story Media. По сюжету, действие картины происходит в российской провинции в день города. Одинокий охранник банка, которого играет Антон Лапенко, решает покончить собой, но судьба подкидывает ему неожиданный поворот. Оказавшись в стрип-клубе, мужчина влюбляется в танцовщицу в исполнении Аглаи Тарасовой, и планы приходится отменить. Ну а о том, что же ждет героев дальше, зрители смогут узнать ближе к осени 2022 года, точной даты премьеры пока нет.

Журналистам «КП - Ростов-на-Дону» удалось пообщаться со съемочной группой, которая рассказала, как фильм связан с группой «Иванушки International», с какими трудностями пришлось столкнуться при выборе актеров, а также о том, как их встретил город Чехова.

Лучшими декорациями для съемочной группы оказался тихий и уютных трехэтажный центр Таганрога. Фото: предоставлено телеканалом

«ПРЯМО РУСЬ, РОССИЮШКА»

Режиссер картины Артем Лемперт рассказывает, что действие происходит в вымышленном Верхнекамске. Это такой собирательный образ провинции, прямо Русь, Россиюшка, подчеркивает Лемперт. Но чтобы найти достойный прототип среди российских городов, пришлось усердно постараться

- Понимали, что это должен быть Юг, но при этом не курортный и общепринятый как Сочи или Геленджик. Стали искать разные варианты: и побольше, и поменьше. В списке был Краснодар, Ростов, Шахты, Ейск. И вот наконец было решено снимать в Таганроге. Здесь такой обаятельный трехэтажный центр, все очень симпатично. Нам как раз нужно было показать город, где есть одна-две центральные улицы, милые места.

Лапенко играет охранника, которому по жизни не очень-то везет. Фото: предоставлено телеканалом

НАСТОЯЩИЕ КРАСАВЧИКИ

По задумке авторов, день города как центральное событие картины был выбран неспроста. Ведь это один из самых народных праздников. Его одинаково любят отмечать как в столице, так и в глубинке, считает сценарист Илья Петрухин.

- В нашем фильме будет показана особенная атмосфера: лето, жара и, конечно же, концерт группы «Иванушки International» в день города. Есть в этом некая стереотипность и даже комедийность, - говорит сценарист.

Тот самый рыжий из «Иванушек» тоже появится в кадре. По сюжету, Андрей Григорьев-Аполлонов будет играть самого себя. В Таганрог исполнитель нетленки про тополиный пух не приехал, здесь снимали его дублера, однако крупные планы с артистом все же планируются - их будут реализовывать уже в Москве. Но, помимо известной группы, настроение праздника задают зрители – танцующие, кричащие, яркие и зажигательные.

Немного сюрреализма в день города в провинции. Фото: предоставлено телеканалом

- Атмосфера шумного концерта должна быть настоящей, - утверждает Артем Лемперт. - Именно поэтому мы пригласили большое количество актеров массового кадра. Всего было задействовано около четырехсот человек. Большая часть из них – это студенты Таганрогского педагогического колледжа. Они веселые, классные, молодые и очень храбрые. Ведь мы снимали жаркое лето, а по факту был холодный октябрь. Все должны были прийти в легкой одежде: футболки, майки, шорты. Съемка длилась очень долго, но ребята не сдавались, шутили, смеялись, прыгали, кричали. Все, кто увидит себя в картине, даже мельком, знайте - вы красавчики!

Московская группа рассказывает, что жители Таганрога не только принимали участие в съемках, но и старались максимально помочь. По словам режиссера, как только Таганрожцы видели, что идут люди с камерами и техникой, сразу спрашивали, что происходит, нужна ли помощь, ищут ли актеров. Некоторым из особо инициативных повезло оказаться в кадре.

Снимали жаркое лето, а на дворе - холодный октябрь. Фото: предоставлено телеканалом

ДЛЯ АЛЛЕРГИКА АД, ДЛЯ КИНОШНИКА - КЛАССНАЯ ЗАДУМКА

В фильме тополь – это не только отсылка к песне легендарной группы из 90-х, но и сюжетное решение, ведь в вымышленном Верхнекамске повсюду летает сезонный пух. Осенью реализовать такую задачу было непросто, делится Лемперт.

- Очень мы долго думали, как же это сделать. Обычно, когда нет настоящего пуха, в кино делают имитацию из мелких гусиных перьев. Они очень похоже летают, но стоят дорого. На крупных планах, конечно, можно использовать, но на общих, даже по киношным меркам - затратно. У этого варианта есть и вторая проблема, он не горит. А по сценарию, главный герой должен поджигать пух около бордюра. Надо было найти оптимальное решение, краш-тест прошли очень многие варианты, но победителем стал именно камыш. От оригинала он отличается лишь сероватым оттенком. Днем, конечно, видно, но, когда он летит на солнце или лежит в темноте – не отличишь. А еще он горит классно, можно сказать, пазл сошелся.

Режиссер картины Артем Лемперт рассказывает, что действие происходит в вымышленном Верхнекамске. Фото: предоставлено телеканалом

МЕД ПОТЕК НА ВЕСЬ ЭКРАН

С актером на главную мужскую роль тоже возникли некоторые трудности. Создатели картины очень долго обсуждали, кто подойдет по типажу, характеру и фактуре, делится режиссер.

- С Антоном Лапенко мы знакомы лично. В какой-то момент поняли, что в нем есть что-то лиричное, инфантильное, то, что свойственно нашему герою. При этом он как комик не утягивает все это в беспросветный драматизм, а интересно и трогательно передает.

Когда авторы предложили актеру роль, он прочитал и оценил сценарий, но был вынужден отказаться, потому что в этот момент снимал собственный проект.

- Стали искать замену, на это ушло очень много времени. Пробы проходили достаточно известные актеры, и вроде бы у них все получалось. Но мы понимали, что трогательная инфантильность, присущая нашему герою, есть только у Лапенко.

На большие экраны картина выйдет не раньше, чем через год. Фото: предоставлено телеканалом

Не найдя достойного кандидата, съемочная группа вновь вернулась на этап переговоров. Уладив технические моменты, было решено дождаться актера и перенести кинопроцесс на осень

- В этот же момент мы понимали, что в главной женской роли будет Аглая Тарасова. На общих пробах они блестяще справились, показали, что между ними есть и химия, и юмор, и трогательность. Мед потек на весь экран, магия случилась, - говорит автор картины.

Показать фильм планируют осенью 2022 или весной 2023 года.

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