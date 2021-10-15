Отель для съемок фильмов ужасов обнаружили под Ростовом

В Ростовской области нашли отель для съемок фильмов ужасов. Фото: "Ростов Главный"

В донском регионе местные жители обнаружили устрашающий отель, который отлично подошел бы для съемок какого-нибудь голливудского фильма ужасов. О своей находке они рассказали в одном из городских пабликов в социальной сети.

Один только внешний вид с улицы уже наводил страх. На одном из заброшенных участков Мясниковского района красовалась табличка - "Отель "Шервуд". Ему был присвоен статус четыре звезды, но очевидцы с этим не согласились и решили, что ему больше подойдет - "минус пять звезд".

За покосившимся забором на заросшем участке виднелись два дома, которые и домами-то назвать сложно. Один покосился настолько сильно, что вот-вот рухнет, а второй и вовсе со сгоревшей крышей. Проживание в них явно небезопасно.

- «Декорации из фильма «Поворот не туда», «Супер Экономкласс», «Для тех, кто любит экстрим», «Видимо это отель для бродяг. Вместо оплаты принимают пустые бутылки». «Эко-отель», - написали в комментариях под постом.

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