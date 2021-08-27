Три «Тихих Дона», «Соседи» и «Бумер-2»: Какие фильмы снимали на Дону

Съемки "Тихого Дона" Сергея Урсуляка. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

В этом году ростовскому кинематографу исполняется ни много ни мало – 96 лет! Страницы истории не столь богаты снятыми в Ростове и области российскими кинофильмами, но вспомнить за такой солидный период однозначно есть что. Какие же известные и всеми любимые фильмы были сняты в Ростовской области? Ко Дню российского кино, 27 августа, решили выяснить корреспонденты «КП – Ростов-на-Дону».

АКСАЙСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

В далеком 1925 году киностудия «ЮВКино-комсомол» создала черно-белое и все еще немое кино под названием «Коммунит», или «Русский газ». Фантастическая лента состояла из шести частей и рассказывала об изобретении в СССР парализующего газа, предназначенного для победы в мировой революции. О самом процессе съемок точно известно, что происходили они в Ростове-на-Дону. Обширных сведений о кинокартине, к сожалению, не сохранилось: киностудию в 1927 году закрыли. Сам фильм тоже был утерян.

Примерно с 1930 по 1950 годы о кинопроизводстве на Дону нет достоверных данных, разве что только слух о съемках еще одной фантастической кинокартины в Аксае. В 1935 году вышел мосфильмовский «Космический рейс», рассказывавший о подготовке полета на Марс. Однако явные взаимосвязи между аксайскими пейзажами и фонами в этом кино проследить трудно, поэтому подтверждения этому факту нет.

Декорации для "Тихого Дона" изготавливали по фотографиям Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Фото: ГОПАЛО Ольга

ЦЕНТР РОСТОВА И ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Одной из первых сохранившихся картин стал фильм «На семи ветрах», снятый в 1961 году. Его снимали по сценарию Александра Галича. Тот самый дом, стоящий на семи ветрах и по сюжету приютивший девушку, ждущую с войны своего бойца – жениха, располагался на улице Седова. Как и киношная редакция фронтовой газеты и даже госпиталь. Часть кадров были отсняты поблизости, на спуске к Дону: на улице Московской, ниже улицы Станиславского и рядом с 43-ей школой на Буденновском. Однако на сей раз не фильм, а сам дом не сохранился: исторический объект, где были отсняты почти все интерьерные сцены, снесли при постройке Ворошиловского моста. Зато в кинокадры попал левый берег Дона.

Довольно популярный фильм «Верные друзья», снятый в 1954 году, показывает, как три товарища на бревенчатом плоту плывут по реке, а точнее по Дону. Ростовской набережной повезло: изначально фильм снимали в Калужской области, но той осенью рано наступила холодная погода, и из-за этого съемки летнего фильма пришлось перенести к нам на юг. Как выглядело старое здание ростовского речного вокзала, которого уже нет среди городских построек, можно увидеть в фильме.

Донские локации ценны своими готовыми декорациями. Фото: ГОПАЛО Ольга

СТАНИЦА РАЗДОРСКАЯ И ИППОДРОМ

«Донская повесть» (1964) снималась, конечно же, на Дону – в степи возле станицы Раздорской. В основу сценария легли ранние рассказы Шолохова «Родинка» и «Шибалково семя». Известные советские актеры Евгений Леонов и Людмила Чурсина появились в кадре вместе с донскими жителями и лошадьми из местных колхозов. Донские степи произвели незабываемое впечатление на актерский состав.

- Звон донской степи, раскаленной от зноя, эту неповторимую симфонию звуков и ароматов я запомнила на всю жизнь, - делилась воспоминаниями актриса Людмила Чурсина.

Всеми любимые приключения Будулая из фильма «Цыган» 1979 года снимали по мотивам одноименного романа Анатолия Калинина в хуторе Пухляковском и опять-таки в станице Раздорской.

Кроме реки Дон и донских степей, нашему региону есть что показать. Так, не раз засветился в кино ростовский ипподром – там были сняты эпизоды фильмов «Хуторянин», «Боец», «Однажды в Ростове», «Сатана», «Тиски», «Хочу чтобы он пришел», «Ко мне Мухтар!» и «Фаворит».

Часть съемок сериала "Фаина" проходила в Таганроге. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

ШАХТЫ, КРАСНЫЙ СУЛИН И ЗВЕРЕВО

У нас, разумеется, были отсняты экранизации «Тихого Дона» - целых три: фильмы 1957-1958-х, 2006 и 2015 годов. Снимались они, соответственно, в Каменске-Шахтинском, станице Вешенской и в Шолоховском районе. У экранов местных кинотеатров первый фильм собрал 47 миллионов зрителей, став абсолютным рекордсменом отечественного проката. Места для возведения декораций выбирал сам Шолохов. А в 2006 году к нам ради экранизации этого же романа приезжал Сергей Бондарчук.

Часто снимались у нас также и сиквеллы к известным фильмам. Так, «Бумер-2» (2006 год) показал нам на киноэкранах город Шахты или Красный Сулин, по другим источникам – Зверево. Саундтрек к фильму писал Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград».

«Утомленные солнцем-2» (2010-2011 годы), как и первый фильм, снимал все тот же Никита Михалков. Лента стала самой дорогой в России по бюджету (от 40 до 55 миллионов долларов), и поэтому оказалась самым крупным кассовым провалом: за время проката удалось отбить лишь 20% бюджета на создание картины. Но ростовские окрестности, пожалуй, в этом не виноваты.

«Зеленый фургон-2» (2019) снимался отчасти в ростовском парке имени 1 мая, который уже не раз и не два попадал в объектив киношников. Там снова сыграл главную роль Дмитрий Харатьян. Ростов, кстати, на сей раз призван был изображать Одессу.

В Ростове-на-Дону снимали сериал «ЮЗЗЗ» - «Юго-Запад». Фото: предоставлено телеканалом.

МЕРЖАНОВО И ОКРЕСТНОСТИ

Для сериала «Смотритель маяка» (2017) в хуторе Мержаново возвели целый комплекс из нескольких сельских строений во главе, конечно же, с маяком. Правда, неработающим – бутафорским, из ДСП. Сейчас комплекс используется в туристических целях, пользуется большой популярностью у любителей устроить красивые фотосессии.

Почти круглогодично в нашем регионе снимают какое-нибудь кино. Например, это такие новинки сериального мира, как «Капкан для монстра», «Кузница счастья», «Юго-запад», «Соседи», «За семью печатями», «Чужая стая-2». Все они снимались в 2020-2021 году и выйдут на телеэкранах в 2020-2022.

Какое будущее ждет ростовское кино? В 2025 году его ждет юбилей - 100 лет. Хочется надеяться на самое яркое продолжение нашей почти уже вековой кино-истории. Уж локациями — от широких степей до криминальных улочек — режиссеры обеспечены.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На рубеже веков, в 2000 и 2001 году, в телеэфире выходил сериал «Ростов-папа» в жанре комедийной мелодрамы и драмы.

«Однажды в Ростове» в 2012 году снимали в Новочеркасске. Многосерийный фильм повествует о реальном советском историческом эпизоде: расстреле заводских рабочих во время забастовки в 1962 году, а также о дерзкой банде братьев Толстопятовых, известной в Ростове-на-Дону по преступлениям 1968-1973 годов.

В 2019 году был снят одноименный фильм «Ростов» – правда, по иронии судьбы, большинство сцен происходило в Ярославле. И лишь некоторые эпизоды случились в станице Старочеркасской.

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