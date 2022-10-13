В Ростовской области 14 и 15 октября ожидаются заморозки до -4 градусов

Синоптики предупредили о ночном понижении температуры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области 14 и 15 октября ожидаются небольшие дожди, по утрам - туманы, а ночью столбики термометров в отдельных территориях могут опуститься до -4 градусов. Такой прогноз опубликовали на сайте Северо-Кавказского управления по гидрометеорологи.

- Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью Ростовской и Волгоградской областях до -4 градусов, днем - около +8-13 градусов, местами до +16, - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня, 13 октября, в южных и юго-восточных районах Дона до вечера сохранится пожароопасность 4 класса.

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