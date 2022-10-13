В Ростовской области депутат высказался о повышении зарплат работникам скорой помощи

В Ростове врачи скорой помощи в среднем должны получать около 68 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тему зарплат врачей и фельдшеров обсудили в ходе заседания в Законодательном собрании Ростовской области. Оказывается, некоторые медики, несмотря на стимулирующие выплаты, продолжают получать примерно те же суммы, что и раньше. Ощутимого увеличения в ряде случаев не произошло, по крайней мере, на это жалуются сами специалисты.

Стоит отметить, что денежные выплаты обычно зависят от различных факторов, например, от количества оказанных услуг. Также люди иногда сравнивают зарплаты с более высокими поступлениями за ковидный период, и по итогам такого подсчета остаются в недоумении.

Многое в том числе зависит и от договора, по которому ведется распределение средств. Так или иначе, на круглом столе в Заксобрании потребовали сделать все возможное для того, чтобы вопрос оплаты труда оставался под постоянным вниманием.

- Мы считаем, что заработная плата у врачей и фельдшеров, которые находятся на передовой, должна быть достойной не только в областном центре, но и в провинции, - подчеркнул депутат Алексей Мисан.

Сейчас в Ростове-на-Дону средняя зарплата врачей скорой помощи составляет около 68 тысяч рублей, фельдшерам платят в районе 44 тысяч рублей. Также есть стимулирующие выплаты из областной казны. Эти цифры озвучил начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Владимир Шин.

По словам специалиста, тему зарплат могут пересмотреть после переподчинения муниципальных организаций региональному Минздраву. Переход под контроль ведомства планируют провести в 2023 году.

Добавим, сейчас укомплектованность службы скорой помощи врачебными кадрами составляет 42,6%, средним медицинским персоналом - 77,9%, водителями - 86,6%.

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