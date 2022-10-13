Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 12:14

В Ростовской области пресекли запуск беспилотника на приграничной территории

Житель Ярославской области заработал административный штраф
Лейла МИРИШОВА
Мужчина несанкционированно запустил квадрокоптер.

Мужчина несанкционированно запустил квадрокоптер.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали мужчину, который запустил в небо беспилотник. Об этом в ведомстве сообщили 13 октября.

По информации регионального УФСБ, Александр Волков на приграничной территории Ростовской области несанкционированно запустил квадрокоптер. Сотрудники выяснили, что мужчина родом из Ярославской области.

- Ему выписали административный штраф по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Волкову предстоит выплатить 30 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин заплатит штраф в 15 тысяч рублей за запуск квадрокоптера

У мужчины не было соответствующего разрешения на запуск

(Подробности)