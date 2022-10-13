В Ростовской области пресекли запуск беспилотника на приграничной территории

Мужчина несанкционированно запустил квадрокоптер.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области сотрудники УФСБ задержали мужчину, который запустил в небо беспилотник. Об этом в ведомстве сообщили 13 октября.
По информации регионального УФСБ, Александр Волков на приграничной территории Ростовской области несанкционированно запустил квадрокоптер. Сотрудники выяснили, что мужчина родом из Ярославской области.
- Ему выписали административный штраф по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Волкову предстоит выплатить 30 тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.
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