Футбольный клуб «Ростов» выбрал в качестве талисмана летучую мышь

Новый символ ФК "Ростов" носит кепку и улыбается клыками. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

ФК «Ростов» представил свой новый официальный талисман. Им стала летучая мышь по кличке Нахаленок, на голове которой красуется кепка «джентльменов». Об этом сообщила пресс-служба команды.

- Мы абсолютно неслучайно в последнее время обращали внимание на летучих мышей на наших матчах! - написано на странице клуба. - Так вот, именно Нахаленок теперь - официальный талисман футбольного клуба «Ростов»!

Отметим, что на голове летучей мыши красуется кепка, похожая на кепку из 90-х.

По данным пресс-службы команды, футболисты, тренеры и сотрудники клуба долго выбирали новый символ. Помимо летучей мыши, в качестве талисмана команды предлагались комбайнер, кот, росомаха, волки питбуль. Однако все было решено во время игры с «Краснодаром»

- Вы все прекрасно видели, как по-спортивному нахально наши друзья узнали секреты соперника и помогли нам добиться успеха, - отметили в клубе. - Надеемся, что так будет всегда!

Желто-синие обещают, что вскоре новый талисман будет оnрисован в 3D с целью дальнейшего производства ростовой фигуры и линейки клубной атрибутики.

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