На трассе в Ростовской области фура влетела в отбойник и протаранила иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 13 октября, около двух часов дня на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля "ФАВ" врезался в отбойник, а затем, продолжив движение, влетел в иномарку Volvo с полуприцепом под управлением 46-летнего шофера.

В результате аварии пострадал водитель фуры. Он был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи и доставлен в ближайшую больницу.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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