Уголовное дело о покушении на убийство топором первокурсницы художественного училища возбудили в Ростове

Фото: читатель "КП"

Уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова возбудили следователи. Ее подозревают в покушение на убийство первокурсницы художественного училища. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Ростовской области.

По версии следствия, в среду, 12 октября, подозреваемая, находясь в одном из кабинетов училища, взяла топор с пожарного щита и ударила им 17-летнюю студентку своей альма-матер, попав острием орудия по голове. Следователи предполагают, что действовала она из личной неприязни.

Довести умысел до конца подозреваемой не удалось. Ей помешали присутствующие в кабинете. Потерпевшую девушку доставили в больницу для оказания медицинской помощи. А 19-летнюю ростовчанку задержали.

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в следкоме. - Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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