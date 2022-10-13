В Ростове школьница получила травмы под колесами иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове школьница пострадала, попав под колеса иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 13 октября, около восьми часов утра в районе дома № 22 на улице 18 Февраля. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Hyundai Accent ехал со стороны улицы Волгоградской и сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Девочка получила травмы, но в медучреждение она обратилась не сразу. К медикам школьница пришла лишь около трех часов дня.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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