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Общество14 октября 2022 6:52

Днем в пятницу воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +13 градусов

При этом к ночи резко похолодает
Ангелина СКИБА
Ветер сегодня будет преимущественно северо-восточным

Ветер сегодня будет преимущественно северо-восточным

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 14 октября, в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

В течение дня воздух должен прогреться до +13 градусов, к ночи столбики термометров резко опустятся до +5 градусов. Ветер в этот период будет преимущественно северо-восточным, не выше 3 метров в секунду.

Добавим, примерно такую же погоду обещают и на грядущих выходных, 15-16 октября. Температура воздуха установится в среднем в районе +14 градусов. Северо-восточный ветер в воскресенье сменится на восточный.

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Днем в среднем воздух прогреется до +8-13, местами до +16 градусов (подробности)