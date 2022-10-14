Днем в пятницу воздух в Ростове-на-Дону прогреется до +13 градусов

Ветер сегодня будет преимущественно северо-восточным Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 14 октября, в Ростове-на-Дону будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

В течение дня воздух должен прогреться до +13 градусов, к ночи столбики термометров резко опустятся до +5 градусов. Ветер в этот период будет преимущественно северо-восточным, не выше 3 метров в секунду.

Добавим, примерно такую же погоду обещают и на грядущих выходных, 15-16 октября. Температура воздуха установится в среднем в районе +14 градусов. Северо-восточный ветер в воскресенье сменится на восточный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 14 и 15 октября ожидаются заморозки до -4 градусов

Днем в среднем воздух прогреется до +8-13, местами до +16 градусов (подробности)