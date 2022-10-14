Жители Ростовской области провели акцию в поддержку военных, которые находятся в зоне СВО

Мастер-классы и концерт провели для гостей мероприятия. Фото: сайт правительства Ростовской области

Более 1200 жителей Ростовской области провели в Азове акцию в поддержку военных, участвующих в специальной операции. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Патриотический сбор состоялся перед местным Домом культуры. На этой площадке организовали показательные выступления участников центра «Вымпел Азов» и клуба «Казачья слава».

Также все желающие смогли написать военным письма со словами поддержки и благодарности. Параллельно с этим у людей принимали посылки для солдат и офицеров - бойцам передали теплые вещи, перчатки, сухпайки и сладости.

После этого гостей мероприятия пригласили на мастер-классы по спортивно-ножевому бою, сборке-разборке автомата и тактическому фехтованию. Работала полевая кухня. Завершили акцию концертом, перед зрителями выступили народные ансамбли «Гуляй, россияне!» и «Благовест».

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