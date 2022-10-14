В Ростовской области столкнулись два отечественных автомобиля

Две машины столкнулись в Новочеркасске. Фото: управление ГИБДД по Ростовской области.

В Новочеркасске Ростовской области 13 октября в 15:30 в районе дома 76 по улице Флерова произошло ДТП с участием двух легковых отечественных автомобилей. Об этом сообщает управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель, управляя автомобилем Лада «Веста», двигаясь по второстепенной дороге на перекрестке не выполнил правила ПДД уступить дорогу автомобилю ВАЗ 2115, под управлением 35-летнего водителя, когда тот ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей, они получили механические повреждения.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в ГИБДД, инспекторы выехали на место ДТП позже времени совершения происшествий. В то же время детей на месте происшествия не было зафиксировано. Из медицинского учреждения города сообщения по данному факту тоже не поступало.

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