Поликлиника больницы №20 Ростова-на-Дону получит деньги на новое оснащение

Здание поликлиники было построено в 1970 годах. Фото: сайт правительства Ростовской области

Поликлиника больницы №20 Ростова-на-Дону получит почти 22,5 млн рублей на закупку мебели и медицинского оборудования. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

Закупку вещей и техники проведут параллельно с работами по капитальному ремонту. Масштабное обновление здания ведут с июля 2021 года, сейчас работы уже находятся на финишной прямой. Все на этот объект планируют потратить 440 млн рублей.

Медучреждение в итоге будет работать с использованием бережливых технологий. Повысится доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи.

Добавим, здание поликлиники было построено в 1970 годах. За это время капремонт в лечебном учреждении не проводился.

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