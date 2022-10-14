В Ростовской области продавщица облила сметаной покупательницу после жалобы

Все волосы и одежда девушки были в сметане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Миллерово на местном рынке продавщица облила покупательницу сметаной из половника. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

По словам девушки, на днях она купила у продавщицы молоко, но оно оказалось несвежим. Когда девушка сказала об этом, женщина разозлилась и начала с ней конфликтовать. Во время ссоры торговка схватила половник со сметаной и облила покупательницу.

- Она кинула в меня половник со сметаной, который ударил меня по голове, все волосы и куртка была в сметане, потом и вовсе выбежала из-за прилавка и начала тягать меня за волосы, - пожаловалась девушка.

Она отметила, что решила придать случай огласке, чтобы от действий продавщицы не пострадали другие покупатели.

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