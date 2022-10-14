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Общество14 октября 2022 11:31

В Ростовской области к производству контейнеров для отходов планируют привлечь заключенных

В исправительных центрах Дона для осужденных создано 244 рабочих места
Анастасия ТАЛЫЗИНА
В Ростовской области заключенных намерены привлечь к производству металлических контейнеров.

В Ростовской области заключенных намерены привлечь к производству металлических контейнеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области заключенных намерены привлечь к производству металлических контейнеров для мусора, сообщили на Всероссийском совещании Федеральной службы исполнений наказаний РФ.

На совещании также было сказано, что в 2022 году в Ростовской области создано 244 места в исправительных центрах для осужденных к принудительным работам.

При сотрудничестве с учреждениями уголовно-исполнительной системы у заказчиков будут некоторые преференции, например, возможность заключения контрактов без процедуры торгов в качестве единственного поставщика, высокий контроль качества продукции и учет индивидуальных пожеланий заказчика.

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