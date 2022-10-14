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Общество14 октября 2022 17:37

В Таганроге временно приостановят движение трамваев №5 и №9

Электротранспорт не будет действовать в течение часа
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге временно приостановят движение трамваев №5 и №9. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге временно приостановят движение трамваев №5 и №9. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге запланировали временно приостановить движение двух трамвайных маршрутов. Речь идет о трамваях № 5 и № 8. Ограничения будут действовать в течение часа в субботу, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

- С 11:00 до 12:00 в связи с работами на электрических сетях движение трамваев № 5 и № 9 будет приостановлено, - отмечается в тексте сообщения.

После завершения работ вагоны продолжат работу в штатном режиме.

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Сейчас идут работы на последнем участке трамвайных путей.