В Таганроге временно приостановят движение трамваев №5 и №9. Фото: "Таганрогский трамвай".

В Таганроге запланировали временно приостановить движение двух трамвайных маршрутов. Речь идет о трамваях № 5 и № 8. Ограничения будут действовать в течение часа в субботу, 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации приморского города.

- С 11:00 до 12:00 в связи с работами на электрических сетях движение трамваев № 5 и № 9 будет приостановлено, - отмечается в тексте сообщения.

После завершения работ вагоны продолжат работу в штатном режиме.

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