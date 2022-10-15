В Ростовской области внедорожник врезался в легковушку, погибла женщина

Водитель иномарки погибла на месте. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

В Октябрьском районе Ростовской области при столкновении иномарок погибла женщина. ДТП произошло на трассе Новошахтинск — Майский 14 октября около 16 часов.

По предварительным данным, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200 двигался закрытой правой полосе по маршруту Новошахтинск — Красный Кут. Внедорожник врезался в легковушку Hyundai Accent, когда та поворачивала направо.

Внедорожник двигался по закрытой полосе. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате 43-летняя женщина — водитель Hyundai Accent — погибла на месте, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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