В Ростове иномарка сбила ребенка, который выбежал из припаркованной машины

Ребенка доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове иномарка «Шкода Рапид» сбила ребенка. ДТП произошло 14 октября около 15 часов на улице Вятской.

По предварительным данным, водитель «Шкоды Рапид» ехал по дворовому проезду. В какой-то момент на проезжую часть выбежал восьмилетний ребенок. Несовершеннолетний вышел из одного из припаркованных автомобилей.

Происшествие случилось на улице Вятской. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

— В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В тот же день в Октябрьском районе Ростовской области столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и легковушка Hyundai Accent. В результате ДТП погибла водитель Hyundai.

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