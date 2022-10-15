Движение на участке трассы Ростов — Азов ограничат из-за велопробега

Ограничения будут действовать в субботу, 15 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

На участке трассы Ростов (от магистрали «Дон») — Азов (Новое направление) 15 октября ограничили движение транспорта. Об этом рассказали в донской Госавтоинспекции.

До 16.00 будет перекрыта часть автодороги с 0 км по 13 км + 300 м по направлению из донской столицы в Азов.

— Объезд осуществляется по автодороге Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Азов (Старое направление), — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября в Ростовской области проходит фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Чиновники и депутаты донского Заксобрания будут сдавать нормы ГТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донские чиновники попытаются сдать нормы ГТО

Госслужащие пройдут самые разные испытания. (Подробности)