В Таганроге при столкновении иномарок пострадала 12-летняя девочка

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге столкнулись в ДТП с двумя иномарками пострадала школьница. Авария произошла на улице Розы Люксенбург 14 октября около 19 часов.
По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 поворачивала налево и не уступила проезд Hyundai Accent. В результате иномарки столкнулись.
Позже, около 23 часов, в полицию поступило сообщение о пострадавшей. Выяснилось, что после ДТП в больницу доставили 12-летнюю пассажирку Hyundai.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
Напомним, 14 октября в Ростове иномарка сбила восьмилетнего ребенка. Несовершеннолетний выбежал на проезжую часть из припаркованного рядом автомобиля.
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