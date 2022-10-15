В Таганроге при столкновении иномарок пострадала 12-летняя девочка

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге столкнулись в ДТП с двумя иномарками пострадала школьница. Авария произошла на улице Розы Люксенбург 14 октября около 19 часов.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 поворачивала налево и не уступила проезд Hyundai Accent. В результате иномарки столкнулись.

Позже, около 23 часов, в полицию поступило сообщение о пострадавшей. Выяснилось, что после ДТП в больницу доставили 12-летнюю пассажирку Hyundai.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, 14 октября в Ростове иномарка сбила восьмилетнего ребенка. Несовершеннолетний выбежал на проезжую часть из припаркованного рядом автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове иномарка сбила ребенка, который выбежал из припаркованной машины

Несовершеннолетнего доставили в больницу. (Подробности)