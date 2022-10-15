Морозы до -3 прогнозируют в выходные в Ростовской области

Столбик термометра может снизиться в ночь с субботы на воскресенье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в выходные, в ночь с 15 на 16 октября, ожидается похолодание. Такой прогноз публикует донской гидрометцентр.

В ночь на воскресенье температура воздуха будет составлять +3 — + 8 градусов. По северу и востоку столбик термометра может опуститься до -3 градусов.

Днем будет облачно. На термометре будет +8 — +13 градусов, по югу — до +17 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

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