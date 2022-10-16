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Общество16 октября 2022 5:58

В Ростове с новой недели изменится маршрут автобуса № 71

Власти собираются открыть движение на проспекте Маршала Жукова
Михаил СТРИЖЕВ
Маршрут автобуса будет проходить через проспект Маршала Жукова.

Маршрут автобуса будет проходить через проспект Маршала Жукова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове изменится маршрут общественного транспорта № 71 «Центральный рынок — мкр. Левенцовский». Об этом рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, схема движения автобуса будет выглядеть следующим образом: проспект Солженицына – улица Ткачева – проспект Маршала Жукова – улица Еременко и далее по обычному маршруту.

Изменения связаны с тем, что власти собираются открыть для движения участок построенной дороги на проспекте Маршала Жукова. Здесь уже установили светофоры , остановочные комплексы и тротуары, организовали освещение и сделали канализацию закрытого типа.

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