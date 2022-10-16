В Ростовской области снимут сериал о трамвае в Таганроге

Жителям предлагают поделиться архивными фотографиями с трамваем. Фото: страница ВК председателя гордумы Таганрога Инны Титаренко.

В Ростовской области снимут сериал о таганрогском трамвае. Картину обещают выпустить к 90-летнему юбилею трамвая, который пройдет в ноябре. Об этом сообщили в компании «Синара».

Исторический фильм будет состоять из девяти серий. В эпизодах будут рассказывать о том, как пришла идея запустить электротранспорт в Таганроге, какие маршруты появились первыми, как восстанавливали движение транспорта после войны.

— Становитесь соавторами сериала: поделитесь с нами в личных сообщениях фотографиями из своего архива, где запечатлены вы (или ваши близкие) и таганрогский трамвай, — предложили в компании

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