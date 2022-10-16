В Ростовской области разыскивают мужчину, пропавшего почти три недели назад

Мужчину разыскивают с 26 сентября. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области разыскивают 42-летнего жителя поселка Синегорский Константина Сычева. Мужчина пропал 26 сентября, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Сообщается, что Константин может находится в Синегорском или в Белой Калитве. Сейчас его ищут волонтеры и полиция.

Рост пропавшего — 178 сантиметров. У него худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в джинсовую зеленую куртку, белый с серыми полосками свитер, черные брюки, коричневые сандалии.

Напомним, ранее в Ростове пропала девочка. Родители забили тревогу, когда школьница не вернулась с прогулки домой. Позже ребенка нашли, ее жизни и здоровью ничто не угрожало.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о местоположении Константина Сычева, просьба обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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