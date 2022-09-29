В Ростове нашли живой пропавшую школьницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове удалось найти живой пропавшую накануне школьницу. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" в Ростовской области.

Девочка не вернулась с прогулки 28 сентября. На связь с родными она не выходила. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к волонтерам. Поисковики разыскивали девочку по всему городу в течение суток.

К вечеру 29 сентября юную ростовчанку все-таки удалось найти живой.

- Найдена, жива! - появился заветный пост на официальной странице поискового отряда в социальной сети.

Где все это время находилась девочка, остается неизвестным.

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