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Общество23 июня 2022 6:46

Пожилого жителя Луганска с залысиной разыскивают в Ростовской области

Мужчину разыскивают уже вторые сутки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пожилого жителя Луганска с залысиной разыскивают в Ростовской области.

Пожилого жителя Луганска с залысиной разыскивают в Ростовской области.

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области разыскивают пожилого жителя ЛНР. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт Юг".

67-летний Виктор Сергеевич Запорожченко прибыл в Ростовскую область из города Луганска, но с 22 июня его местоположение остается неизвестным. На связь с родными мужчина не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 165 сантиметров. Он худощавого тело сложения и имеет седые коротки волосы и лобную залысину. А также известно, что он носит очки. Во что мужчина был одет на момент исчезновения - неизвестно.

- Помогите найти человека. Он может находиться в вашем городе или районе, - говорится в сообщении.

Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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