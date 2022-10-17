Жителя Новочеркасска задержали за осквернение плакатов с участниками СВО

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Новочеркасска задержали за осквернение плакатов с участниками спецоперации. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина облил краской баннеры с изображениями бойцов в Новочеркасске и на трассе М-4 «Дон», возле поселка Щепкин. Вандал рассказал, что на такие действия решился, находясь под влиянием своего знакомого, который уехал в другую страну. Задержанный раскаялся и извинился, а также сообщил, что теперь хочет отправиться в зону СВО.

— Мной принято добровольное решение принять участие в СВО в качестве военного медика, — сообщил молодой человек.

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