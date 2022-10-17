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Общество17 октября 2022 8:56

В Новочеркасске мужчину подозревают в краже из автомобиля

Злоумышленник разбил окно машины и вытащил сумку с ценными вещами
Лейла МИРИШОВА
Смартфон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды.

Смартфон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочеркасске 34-летний мужчина подозревается в краже из автомобиля. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, злоумышленник заприметил припаркованное авто. Мужчина убедился, что поблизости нет свидетелей и разбил окно машины. Из салона он вытащил сумку с телефоном и деньгами. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. Смартфон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды.

Полиция установили а задержала жителя города Шахты, ранее судимого за аналогичные преступления.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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