В Новочеркасске мужчину подозревают в краже из автомобиля

Смартфон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новочеркасске 34-летний мужчина подозревается в краже из автомобиля. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, злоумышленник заприметил припаркованное авто. Мужчина убедился, что поблизости нет свидетелей и разбил окно машины. Из салона он вытащил сумку с телефоном и деньгами. Общая сумма ущерба составила 28 тысяч рублей. Смартфон мужчина продал, а деньги потратил на свои нужды.

Полиция установили а задержала жителя города Шахты, ранее судимого за аналогичные преступления.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)