Минтранс Ростовской области опубликовал список мест размещения дорожных камер

Новый перечень включает 116 локацию, где особенно часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Фото: минтранс Ростовской области.

Министерство транспорта откорректировало список мест установки на донских дорогах передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД «Крис-П». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Профилактика нарушений ПДД способствует достижению прогнозных значений целевых показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» по числу погибших в ДТП, – отмечает директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова. - А также уменьшает социальный транспортный риск

Новый перечень включает 116 локацию, где особенно часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Каждое из этих мест имеет печальную статистику ДТП. Так, на 6-м километре 500-м метре автодороги Ростов-на-Дону – Семикаракорск – Волгодонск в Аксайском районе в текущем году произошло сразу три ДТП. В результате четыре человека получили ранения. На участке 1107-й километр 200-й метр – 700-й метр автодороги М-4 «Дон» произошло две аварии, ранения получили два человека .

На 1-м километре 200-м метре обхода Волгодонска произошло четыре ДТП, погибли два человека и восемь получили ранения. Проблемным участком является также адрес в Шахтах - Маяковского, 136. Здесь произошли два ДТП, пострадали два пешехода. В Сальске, на Ворошилова, 18, было зарегистрировано два ДТП, ранения получили два человека.

Отметим, что передвижные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД размещаются в Ростовской области после анализа аварийности в местах, определенных собственниками автомобильных дорог.

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