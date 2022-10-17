В Ростове 31 октября ограничат движение автомобилей на трех улицах

Автомобилистам следует заранее продумать маршруты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в конце месяца ограничат движение транспорта на трех улицах. Об этом сообщили в департамента автодорог.

По информации ведомства, 31 октября автомобили не смогут проехать по улицам Природной, Максима Горького и Текучева. В Октябрьском районе на улице Природной до 20 декабря транспорт не сможет проехать на участках от Змиевского проезда до Природной, 2Л. Также от Природной, 2К до Природной, 41.

С 31 октября до 20 декабря перекроют улицу Максима Горького на участке от Театрального до Ченцова. Также с того дня по 6 декабря автомобилисты не смогут проехать на Текучева от строения № 33 до строения № 55. Причиной временных неудобств стали ремонтные работы водоканала.

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(Подробности)